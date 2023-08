Área da família lidera atendimentos na Defensoria Pública de Três Lagoas

A Defensoria Pública de Três Lagoas tem registrado aumento no número de atendimentos. Ela é uma instituição de estado cujas atribuições vão de encontro à promoção e defesa dos direitos da sociedade, qualquer pessoa que não tenha condições financeiras para arcar com as despesas com advogados e custas judiciais, podem procurar pelo serviço.

Desde janeiro deste ano, a Defensoria Pública de Três Lagoas funciona do meio dia até às 19h. Atualmente, são nove defensorias, quatro cíveis, quatro criminais e a Defensoria da Mulher, que foi a última criada. Mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo, podem recorrer à defensoria que atende de forma exclusiva.

Segundo o coordenador da Defensoria de Três Lagoas, Bruno Henrique Gutierrez, a área da família teve aumento considerável no número de pessoas atendidas. "Divórcio a procura é grande. E a maior é a pensão alimentícia, com certeza tem a maior demanda de toda a Defensoria."

Confira a reportagem abaixo: