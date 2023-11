Área da NOB será um grande ponto comercial

Aos poucos o trecho urbano da área que serviu de passagem dos trens da antiga Noroeste do Brasil (NOB) vai tendo nova ocupação. Nesta semana, a prefeitura inaugurou mais uma obra construída nesta área que durante anos ficou abandonada e tomada por mato. A Central de Abastecimento da Agricultura Familiar entrou em funcionamento nesta semana.

O prédio recebeu investimento de mais de R$ 1 milhão provenientes de repasses da esfera federal, estadual e municipal. A central funcionará todos os dias, mas neste momento, apenas para atender às demandas da merenda escolar, bares, restaurantes, pequenos mercados, cozinhas industriais, sempre na forma de atacado. E terá como finalidade ser um entreposto para entrega de mercadorias dos pequenos produtores rurais.

Além da Central da Agricultura Familiar, o Shopping Popular também já está em construção nesta área, ao lado do prédio da Feira Central, construída na mesma área. A prefeitura já instalou o terminal de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo em um dos barracões da antiga ferrovia, e vai construir também a Cidade Luz, um espaço que será utilizado para eventos e exposições artísticas e culturais. Uma escultura com formato das três lagoas da cidade, também foi construída nessa área que está recebendo asfalto e calçamento.

Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, essa área vai se transformar em um grande ponto comercial da cidade. “Um estabelecimento contribuirá com o outro. O consumir vai no Shopping Popular, depois passa na feira, e assim por diante. Será um ponto de encontro das atividades dos amigos e fortalecimento dos produtores e comerciantes”, disse Guerreiro.