Armadilhas para capturar mosquito Aedes são instaladas em bairros

Várias armadilhas da dengue foram instaladas nos bairros de Três Lagoas para capturar ovos do mosquito Aedes aegypti. Os locais são estratégicos, sendo nos quintais de residências.

No bairro Vila Nova, a nossa equipe acompanhou o trabalho dos agentes de endemias, de porta em porta, os servidores visitaram várias casas e estabelecimentos comerciais.

De acordo com o coordenador do Setor de Endemias, Alcides Ferreira, foram instaladas 352 armadilhas em todas às regiões de Três Lagoas. Os ovos coletados serão encaminhados para o laboratório do Fiocruz no Rio de Janeiro.

Em 2023, Três Lagoas sofreu uma epidemia de dengue, de acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro deste ano até maio foram registrados 3.952 casos, na última semana de maio, foram 271 casos.

