Armado com faca homem invade tabacaria e rouba R$300

Um homem usando uma blusa azul e em uma bicicleta é suspeito de invadir uma tabacaria e armado com uma faca, assaltar o local e roubar R$300,00 na noite deste sábado (13), na avenida Filinto Miller, centro de Três Lagoas.



Por volta de 21h50 de sábado, a Polícia Militar foi chamada em um comércio de vendas de essências para narguiles, conhecidas como tabacaria, onde armado com uma faca com cabo branco, um homem teria adentrado e anunciado o assalto, tomando o dinheiro que havia no caixa.

Após roubar o dinheiro no caixa, o suspeito teria montado na bicicleta e fugido pela rua Paranaíba, sentido Praça Senador Ramez Tebet. O Grupo Especial Tático de Motos (Getam), fez rondas na região da área central, Noroeste do Brasil (NOB), mas o suspeito não foi localizado, o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.