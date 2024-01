Armado com uma faca, homem invade residência e tenta roubar bicicleta no bairro Lapa

No final da manhã desta sexta-feira (12), A Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem de 31 anos, que armado com uma faca, teria invadido uma casa e tentado roubar uma bicicleta, na rua Elmano Soares, bairro Lapa, região norte de Três Lagoas.

Por volta de 11h45, desta sexta-feira, a Polícia Militar recebeu uma ligação no telefone 190, informando que um homem teria invadido uma casa na rua citada a cima. Na denúncia, a pessoa dizia pelo telefone, que um homem usando camiseta amarela e armado com uma faca, teria adentrado uma residência para roubar e ao ser flagrado pela vítima, uma mulher de 61 anos, dona do imóvel, teria ameaçado matar á vítima, caso ela chamasse a polícia.

Desesperada a vítima teria gritado e construtores que realizavam uma obra no imóvel, foram ao socorro da vítima. Percebendo que o roubo não daria certo, o criminoso teria fugido e acabou sendo seguido pelos construtores. Informados sobre o local em que o criminosos havia se escondido, os militares da Força Tática realizaram uma varredura, em um local que loca vários quartos, na avenida Antônio Trajano, próximo da Rodoviária Municipal, onde foi localizado o suspeito e dada voz de prisão.

O suspeito foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde prestou depoimento e foi preso em flagrante por roubo majorado, com emprego de arma e grave ameaça. O autor do roubo, tem várias passagens pela polícia paulista e é natural da cidade de Andradina SP, estaria em Três Lagoas e permanecia pela região da rodoviária, onde ficava com usuários de drogas pela praça da Bíblia.

A vítima de 61 anos, passou recentemente por uma cirurgia cardíaca e estava bastante abalada com o susto, familiares e os trabalhadores que ajudaram na prisão do criminoso, estiveram na delegacia, acompanhando a vítima e auxiliando a Polícia Militar, no registro da ocorrência.