Arrecadação de Três Lagoas ultrapassa R$ 1,1 bilhão

Com um orçamento previsto em R$1.014 bilhão para de 2023, a Prefeitura de Três Lagoas encerra o ano com uma arrecadação de R$ 1.111 milhão, conforme dados do Portal da Transparência. Desse montante, R$ 220 milhões foram de transferências da União e R$ 470 milhões de transferências do Estado. O restante foi de arrecadação com impostos, taxas municipais, entre outros.

Boa parte do orçamento foi destinada para a folha de pagamento. Por ano, o município gasta com funcionalismo cerca de R$ 540 milhões. Para 2024, a previsão orçamentária é de que Três Lagoas tenha uma arrecadação de R$ 1,3 bilhão, conforme o Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2024 (LOA), aprovado pela Câmara Municipal.

A receita de Três Lagoas vem apresentando evolução a cada ano. Em 2018, o valor arrecadado foi de R$ 571,4 milhões e em 2019, R$ 619,6 milhões. No ano seguinte, R$ 699 milhões e, em 2021, chegou a R$ 861 milhões.

Para o próximo ano, as secretarias de Saúde e Educação, são as pastas que vão receber a maior fatia de investimentos previstos no orçamento. A Secretaria de Infraestrutura aparece em terceiro lugar.

O orçamento de 2024 prevê a construção de 800 unidades habitacionais, além da locação de até 100 imóveis sociais. A prefeitura fará convênios com os governos estadual e federal para a construção das unidades habitacionais.