Arroz fica mais caro, mas outros itens da cesta básica mantêm estabilidade

Os preços dos itens da cesta básica, assim como também de outros gêneros alimentícios, foram divulgados na semana passada em uma pesquisa realizada pelo Procon de Três Lagoas.

A entidade visitou nove estabelecimentos na cidade. Os valores tinham sido aferidos anteriormente no mês de fevereiro deste ano. Naquele período, o valor mais alto do pacote de cinco quilos de arroz, era R$23,80.

De acordo com a pesquisa mais recente, o produto, que é considerado o principal alimento da cesta básica, está custando R$3,00 a mais, ou seja, quase R$27,00.

A população já reparou no aumento. Alguns têm estratégias pra economizar, mas nem sempre é possível gastar menos.

O economista Michel Constantino explica que, apesar do aumento no valor do arroz, os preços dos itens da cesta básica estão em queda no acumulado do ano.

Confira a reportagem completa: