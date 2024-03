Artesãos comercializam produtos no saguão do aeroporto de Três Lagoas

Um espaço no saguão do aeroporto municipal Plínio Alarcon em Três Lagoas foi cedido, a partir desta segunda-feira (4), para a Associação dos Artesãos da Costa Leste comercializarem produtos artesanais.

Durante o período de embargue e desembarque de passageiros, um representante da associação estará no local mostrando e vendendo os produtos.

Segundo a presidente da associação, Aline Araújo, a ideia de ter um espaço no saguão do aeroporto partiu da própria associação.

“Estaremos atendendo de segunda a segunda, das 8h30 às 10h, para mostrar para as pessoas que chegam na nossa cidade, ou estão indo visitar alguém, para verem o trabalho dos artesãos de Três Lagoas”, explicou Aline Araújo.

De acordo com a associação dos artesãos de Três Lagoas, cerca de 99% dos clientes da Casa do Artesão são pessoas de fora, os turistas. É por esse motivo que decidiram ocupar o espaço no aeroporto para ter acesso mais fácil a esse público.

O espaço conta uma variedade de produtos artesanais como canecas, chaveiros, camisetas, biscoitos de capivara, peças em formato de capivara, e várias outras lembranças da cidade.

