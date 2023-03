Arthur Mariano busca por uma vaga nos Jogos de Paris

O três-lagoenses Arthur Mariano foi medalha de prata na 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, que foi disputado em Maringá (PR), no último final de semana.

Arthur Mariano faz dupla com Adrielson e disputam o circuito nacional jogando pela da Associação Maringaense de Vôlei de Praia.

Depois da estreia na competição nacional, o três-lagoense, embarcou para La paz, no México, onde fez sua estreia no Circuito Mundial de Vôlei de Praia, já de olho numa vaga para Paris.

“A meta é o título, mas cada etapa deste ano do Circuito Mundial tem valor ainda maior, já que elas contam para a corrida olímpica, que define as duplas classificadas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024”, frisou o atleta.

Em maio, Arthur vem para Mato Grosso do Sul, onde compete na segunda etapa do circuito nacional.

A temporada nacional do vôlei de praia passará por Mato Grosso do Sul, no mês de maio. Três etapas do Circuito Brasileiro 2023 foram confirmadas na semana passada pelo Governo do Estado e devem acontecer em Campo Grande. As competições da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) serão realizadas em arena montada no Parque das Nações Indígenas, assim como no ano passado.

Mato Grosso do Sul receberá a primeira de três etapas da categoria sub-19. Já o Top 12, segundo a CBV, será disputado pelas duplas mais bem ranqueadas, além dos campeões das etapas anteriores do torneio aberto. Esta é uma forma de estimular a renovação da modalidade.