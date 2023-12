Artistas três-lagoenses disputam final de concurso musical da UFMS

Três artistas três-lagoenses foram escolhidos para participar da final do Festival Universitário da Canção realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, que será decidido por voto do público, pela internet.

A professora Sônia Jurado, a técnica em enfermagem Andreza Mendes e o promotor de vendas Edgar Nascimento foram unidos pelo samba, paixão pela música e a vontade de participar de um dos concursos musicais mais tradicionais do estado.

A música "Feijuca da Muvuca" feita pelo trio fala da experiência vivida por um homem em uma festa em um dia de fevereiro na cidade do Rio de Janeiro, com muita dança, samba, feijoada e bebidas, além de aventuras amorosas com muita adrenalina.

A dinâmica consiste na apresentação de músicas originais pelo público universitário, e serão avaliadas por especialistas em literatura, artes e música. O concurso está na fase final de votação e vai até 17 de dezembro. A premiação será em 19 de dezembro, no teatro Glauce Rocha, em Campo Grande.

A música mais votada levará o prêmio no valor de oito mil reais. Para votar no trio é preciso acessar o canal da TV UFMS e escolher o vídeo da música "Feijuca da Muvuca". Na descrição do vídeo, consta o link para votação no google formulário. Ao abrir o link, basta colocar o e-mail, selecionar a música e clicar em enviar para concluir a votação.

