Assistência Social abre vagas para crianças e adolescentes nos 'Serviços de Convivência'

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) abriu o período de mátriculas para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em Três Lagoas.

As famílias interessadas deverão procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de referência do bairro em que reside para a realização da matrícula. Após análise técnica, será entregue o encaminhamento ao SCFV de seu território e interesse.

Em Três Lagoas, são seis Cras disponíveis, sendo:

CRAS “Amélia Jorge de Oliveira”

R: Antônio Estevan Leal, nº 1791 – Jardim Glória, Fone: 3929-9920

CRAS “Ana Maria Moreira”

R: Rogaciano Garcia Moreira, nº 1762 – Vila Verde, Fone: 3929-1597

CRAS “Interlagos”

R: Bom Jesus da Lapa, nº 309 – Lapa, Fone: 3929-1834/3929-1835

CRAS “Ruth Máximo Filgueiras” (atendendo temporariamente no CRASE "Coração de Mãe)

R: Macapá, nº 908 – Guanabara, Fone: 3929-1450

CRAS “São João”

R: Bruno Pool, 335 – Santos Dumont Fone: 3929-1280

CRAS “Vila Piloto”

R: 20, nº 160 – Vila Piloto II, Fone: 3929-1788/3929-1813

Os SCFV e quantidade de vagas disponíveis são:

SCFV “Banda Cristo Redentor” – 220 vagas para crianças a partir de 11 anos.

SCFV “Bombeiros do Amanhã” – 70 vagas para meninos de 09 a 15 anos e meninas de 09 a 10 anos

SCFV CRASE “Coração de Mãe” – 1.300 vagas para crianças de 05 a 17 anos

SCFV “Patrulha Florestinha” – 60 vagas para crianças de 7 a 17 anos

SCFV “Patrulha Mirim da Polícia Militar” – 60 vagas para crianças de 07 a 17 anos

SCFV “Pelotão Mirim” – 60 vagas para crianças de 08 a 17 anos (somente masculino)

Documentos necessários para a matrícula:

Encaminhamento do CRAS;

Atestado escolar;

Cópia Certidão de nascimento;

Cópia do RG e CPF da criança, se tiver;

Cópia do RG e CPF do responsável pela matrícula;

Cópia do comprovante de residência.

Cópia do Cartão do SUS.