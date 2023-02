Assistência Social abre vagas gratuitas para curso básico de auxiliar de sushiman

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) oferece inscrições gratuitas para o curso de auxiliar de sushiman básico, destinadas às pessoas assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Três Lagoas.

As vagas são em parceria com a fábrica de celulose Suzano e Associação de Bares, Restaurantes e Similares de Três Lagoas (Abrasel). Para participar, os interessados devem procurar o Cras de referência de onde mora e fazer a inscrição. O curso será ministrado pelo chef Caio Gobetti, com duração de 8 horas e será realizado no dia 21 de março, no espaço Cozinha Show Abrasel, no Shopping Três Lagoas.

As aulas serão das 8h às 12h e, depois, das 13h às 16h.

Outras informações podem ser obtidas pelo Whatsapp – (67) 98136-8753.