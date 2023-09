Assistência Social atendeu 33 famílias vítimas das chuvas em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), percorreu os bairros mais afetados pelas fortes chuvas que atingiram o município, nesta quinta-feira (31). A principal preocupação foi dar assistência às famílias em situação de risco, que tiveram suas casas invadidas pelas águas ou que foram destelhadas devido aos fortes ventos.

As equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), realizaram rondas pelos bairros da cidade e os bairros mais atendidos foram: Santa Rita; Munduruca; Guanabara; Vila Haro; Invasão Rua K; Jardim Flamboyant; Jardim Samambaia; Jardim Eldorado; Ipacarai; Vila Nova; Vila Alegre; Set Sul e Jardim Planalto.

De acordo com relatório da SMAS, 33 famílias foram atendidas e houve a distribuição de nove auxílio alimentação, 30 marmitex, 56 cobertores, 16 colchões e 22 famílias atendidas com lonas. Durante a tempestade, algumas famílias foram abrigadas na Capela São Geraldo, que também contribuiu com a doação de telhas para quatro famílias.

No distrito de Arapuá uma família precisou ser atendida e recebeu kit alimentação, lona e cobertores.

A SMAS também recebeu a doação de diversos itens da comunidade e aproveita a oportunidade para agradecer à solidariedade da população.