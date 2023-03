Assistência Social convoca facilitadores de oficinas socioeducativas para exames admissionais

A Prefeitura de Três Lagoas publicou nesta sexta-feira (24), resolução nº012/SMAS/2023 convocando oito aprovados no processo seletivo simplificado para contratação de facilitadores de oficinas edital nº 003/PMTL/SMAS/2021, para realização de exames admissionais e entrega de documentação no dia 27 e 28 (segunda e terça-feira).

Os selecionados vão atuar como facilitadores nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria de Assistência Social (SMAS), e devem comparecer no mediante agendamento no edital no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), localizado na Avenida Eloy Chaves, 521, Centro, no dia 27 (segunda-feira). A entrega de documentos e será na sede da SMAS, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, nº 1622, Vila Cardoso, conforme horários do edital no dia 28 (terça-feira).

A publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição 3306/2023, com todas as informações do processo está disponível no site da Prefeitura, opção Diário. Mais informações pelo telefone (67) 99133-4317.

SERVIÇO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exames admissionais

SESMT

Avenida Eloy Chaves, nº. 521 – Centro

Telefone: (67) 3929 1130, (67) 99155 4263 e (67) 99276 4933

Entrega de documentação e atribuição de aulas

SMAS

Avenida Aldair Rosa de Oliveira, nº 1622, Vila Cardoso

Telefone: (67) 99133-4317



RESOLUÇÃO nº012/SMAS/2023