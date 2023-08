Assistência Social fala sobre as ações para o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua

A assistente social, Julia Ferreira, e a psicóloga, Isadora Ferreira, participaram do programa RCN Notícias, desta sexta-feira (18). Elas abordaram sobre as ações da Assistência Social em prol do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, que é celebrado no dia 19 de agosto, com o apoio do Centro Pop. “Todo ano durante a semana que antecede o dia 19 de agosto, nós fazemos atividades diferenciadas no Centro Pop, tanto para a quebra de rotina da unidade, quanto para trazer reflexão sobre essa data junto aos usuários que estão presentes”, afirma a psicóloga Isadora.

Veja a entrevista completa: