Assistência Social inicia calendário de ações do Dia Internacional da Mulher em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) iniciou, na sexta-feira (1°), a programação de ações dedicadas a homenagear e reconhecer as mulheres da comunidade, em Três Lagoas. Uma série de eventos estão sendo organizados em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A campanha se estenderá até o dia 26 de março.

O início foi marcado por orientações à equipe do Cras, sobre os serviços oferecidos pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) e os canais de denúncia disponíveis.

No dia 6 de março, o Cram em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) promoverá um aulão de Ritbox, ministrado pela professora Fabiana, no ginásio Poliesportivo da Lagoa Maior, às 17h30.

No dia seguinte, está agendada uma palestra na faculdade Aems, direcionada aos alunos dos cursos de Direito, Pedagogia, Enfermagem e Estética. A equipe técnica do Cram abordará a história e a importância do Dia Internacional da Mulher, além de apresentar os serviços especializados oferecidos.

Destacando ainda a importância da saúde e bem-estar femininos, a dermatologista Dra. Sabrina Cunha Ribeiro ministrará uma palestra sobre beleza natural e elegância durante o evento.

No dia 22, será a vez de uma palestra na indústria Kids, destinada aos funcionários, abordando a história do Dia Internacional da Mulher e os serviços especializados disponíveis.

Encerrando as atividades, no dia 26, está programada uma palestra no grupo Conviver, localizado no Pontal Faia do Cras Interlagos, na Zona Rural de Três Lagoas.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas