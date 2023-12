Assistência Social inicia entrega de 4.724 cestas da campanha 'Natal Solidário'

Um total de 4.724 famílias receberão cestas básicas da Prefeitura de Três Lagoas neste final de ano. A campanha, denominada Natal Solidário, é executada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e contempla famílias cadastradas e assistidas nas seis unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A primeira entrega teve início na manhã desta segunda-feira (18), no Centro de Referência de Assistência Social e Educacional (Crase – Coração de Mãe). Até o final do dia, 1.403 famílias referenciadas nos Cras São João e “Ruth Máximo Filgueiras” retirarão suas cestas mediante apresentação de senha distribuída previamente pelos Cras de referência dos bairros para todos os inscritos no Cadastro Único do Governo Federal.

Durante a entrega matinal, a secretária da pasta, Vera Helena Arsioli Pinho, esteve presente e colaborou com a equipe, composta por um grande efetivo de servidores da SMAS e o apoio de soldados do Exército Brasileiro, por meio da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, na distribuição das primeiras cestas. A Banda Musical Cristo Redentor também marcou presença no evento de abertura.

“Desde o início da gestão do prefeito Angelo Guerreiro, já entregamos quase 20 mil cestas básicas, algo que reforça a premissa e valores da administração municipal, principalmente no que diz respeito à sua responsabilidade com a população três-lagoense”, comentou Vera. Ela também destacou que está em estudo a possibilidade de, no próximo ano, ser viável a entrega do valor da cesta em forma de cartão, proporcionando à população assistida maior direcionamento do dinheiro às suas necessidades.

Próximas entregas

18/12 – 13h às 17h – Crase “Coração de Mãe”: Entrega aos 606 beneficiários referenciados no Cras “Ruth Máximo Filgueiras”. Endereço: avenida Clodoaldo Garcia, 2355, bairro Vila Haro.

19/12 – 7h às 17h – Escola Municipal “Elaine de Sá Costa”: Entrega aos 1.293 beneficiários referenciados no Cras “Ana Maria Moreira”. Endereço: Rua Jatobá, S/N, bairro Novo Oeste.

20/12 – 8h30 – Centro Comunitário de Arapuá: Entrega aos 99 beneficiários referenciados no Cras “Ruth Máximo Filgueiras”.

20/12 – 7h às 13h – MSMT – Centro Juvenil Jesus Adolescente: Entrega aos 484 beneficiários referenciados no Cras Vila Piloto. Endereço: rua Dom Bosco, 221, bairro Vila Piloto.

21/12 – 7h às 13h – Centro Comunitário do Paranapungá: Entrega aos 703 beneficiários referenciados no Cras “Amélia Jorge de Oliveira”. Endereço: rua César Lajes Canela, 3265, bairro Paranapungá.

22/12 – 7h às 13h – Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS): Entrega aos 742 beneficiários referenciados no Cras “Interlagos”. Endereço: avenida Aldair Rosa de Oliveira, 1622, bairro Vila Cardoso.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas