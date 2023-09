Assistência Social oferece cursos de qualificação profissional no Novo Oeste

A Secretaria de Assistência Social de Três Lagoas está oferecendo cursos profissionalizantes em diversos bairros da cidade. Para isso, basta que as pessoas interessadas entrem em contato com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro ou região onde mora para solicitar o curso.

Nesta semana, a secretaria realiza no Residencial Orestinho, no bairro Novo Oeste 2, o curso de manicure, pedicure e designer de sobrancelha.

Na tentativa de alcançar um número maior de pessoas e incentivar a participação nos cursos, a Secretaria de Assistência Social resolveu levar as oportunidades para os bairros.

A secretária de Assistência Social, Vera Helena, destaca que têm pessoas que aproveitam as oportunidades e conseguem abrir o próprio negócio.

