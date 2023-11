Assistência Social promove capacitação para famílias acolherem crianças em situação de abrigo

O Serviço de Família Acolhedora da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) está realizando mais uma capacitação de famílias três-lagoenses que querem a experiência de acolher crianças que estão afastadas do convívio com suas famílias de origem e abrigadas em Unidades de Acolhimento.

Nos dias 8 e 9 deste mês, quatro novas famílias estão acompanhando as palestras. Entre os temas abordados na capacitação, as famílias estão conhecendo a contextualização histórica do acolhimento no Brasil, atribuições e competências da equipe técnica deste serviço, obrigações da família acolhedora, questões jurídicas e psicológicas, entre outros.

Ainda, os novos interessados vão conhecer famílias acolhedoras em exercício e suas experiências com as crianças inseridas no serviço, tendo uma base de como funcionará esta relação.

Famílias interessadas em participar podem procurar a equipe do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, pelos telefones (67) 3929-1454 e (67) 99286-0561 ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na própria sede, localizada na rua Zuleide Perez Tabox, número 97, no Centro.