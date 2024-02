Assistência Social realiza diversas ações para o Dia Internacional da Mulher em Três Lagoas

Em uma iniciativa dedicada a homenagear e reconhecer as mulheres da comunidade, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) está organizando uma série de eventos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A campanha terá início em 1º de março e se estenderá até o dia 26 do mesmo mês, oferecendo uma ampla gama de atividades e programas voltados para o empoderamento e a valorização do público feminino.

Uma das principais frentes dessa campanha é a divulgação dos serviços disponíveis para mulheres em situação de violência doméstica. De 1º a 8 de março, além de ações de divulgação, também oferecerão orientação aos técnicos da Proteção Básica sobre os serviços oferecidos pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) e os canais de denúncia disponíveis.

No dia 6 de março, o Cram em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) promoverá um aulão de Ritbox, ministrado pela professora Fabiana, no ginásio Poliesportivo da Lagoa Maior. No dia seguinte, está agendada uma palestra na faculdade Aems, direcionada aos alunos dos cursos de direito, pedagogia, enfermagem e estética. A equipe técnica do Cram abordará a história e a importância do Dia Internacional da Mulher, além de apresentar os serviços especializados oferecidos.

Destacando ainda a importância da saúde e bem-estar femininos, a dermatologista Dra. Sabrina Cunha Ribeiro ministrará uma palestra sobre beleza natural e elegância durante o evento.

O dia 8 de março reserva uma parceria entre o Cram e o Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), com um stand de orientações sobre os serviços oferecidos. Já no dia 22, será a vez de uma palestra na indústria Kids, destinada aos funcionários, abordando a história do Dia Internacional da Mulher e os serviços especializados disponíveis.

Encerrando as atividades, no dia 26, está programada uma palestra no grupo Conviver, localizado no Pontal Faia do Cras Interlagos – Zona Rural.

O Dia Internacional da Mulher não se resume apenas a homenagens, mas também é uma oportunidade para celebrar as conquistas sociais e políticas alcançadas pelas mulheres ao longo dos anos. Além disso, é uma ocasião para reconhecer sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social, bem como para promover a igualdade de gênero e combater a violência contra as mulheres, temas que permanecem centrais nas discussões contemporâneas.

A SMAS convida toda a comunidade de Três Lagoas a participar dessas iniciativas e a se engajar na construção de uma sociedade mais igualitária e justa para todos.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas