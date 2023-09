Assistência Social recebe novos mobiliários para serviços da secretaria

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), iniciou nesta quarta-feira (27), a entrega de mobiliários para os diversos serviços da pasta com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho aos funcionários de cada estação, assim como recepcionar a população da melhor maneira viável.

A secretária da pasta, Vera Helena Arsioli Pinho, esteve no Centro POP, Acolhimento POP – ambos voltados para atendimento de pessoas em situação de rua – e no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), entregando materiais como: armários de escritório, arquivo com chave, mesa auxiliar de escritório, longarina 3 lugares (cadeiras em uma única estrutura com 3 assentos), cadeiras executivas, roupeiro multiuso, suporte para CPU, gaveteiro, cadeiras de área, entre outros.

Nos próximos dias, novas entregas serão realizadas até que todos os setores recebam os materiais solicitados.