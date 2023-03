Assistente Social promove ações especiais em homenagem ao Dia da Mulher

A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria de Assistência Social, promove durante todo o mês de março uma série de ações alusivas às comemorações do Dia Internacional da Mulher. A programação esteve em pauta no programa RCN Notícias desta segunda-feira (6).

No dia 8 de março, a equipe do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRAM) estará com um stand no Sest/Senat para apresentar os serviços que são oferecidos e dar orientações às mulheres.

Haverá ainda a distribuição de material informativo e palestra para as servidoras e usuárias dos seis Centros de Referências de Assistência Social (CRAS), além do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Tia Nega e Colo de Mãe.

