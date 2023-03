Associação Comercial elege nova diretoria nesta quarta-feira

Empresários de Três Lagoas elegem nesta quarta-feira (29) a nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Apenas uma chapa, encabeçada pelo empresário e contador, Diego Barbosa, se inscreveu para participar da eleição que acontece na sede da entidade, das 8h às 16h.

O atual presidente, Fernando Jurado, deixará a presidência da Associação após quatro anos à frente da entidade. No entanto, continuará fazendo parte da diretoria.

Jurado destacou que dentre as ações conquistas dentro do seu mandato estão: a implantação da Lei de Liberdade Econômica do Município e o Programa Fortalece Três Lagoas, que foram criados na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro.

