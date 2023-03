Associação 'Integra Costa Leste' debate ações voltadas para educação

As ações voltadas para a educação desenvolvidas pela ‘Associação Integra Costa Leste’ foram debatidas na manhã desta terça-feira (14) durante o programa RCN Notícias, apresentado pela jornalista Ana Cristina Santos. A professora Terezinha Bazé, que é a diretora do eixo da educação na Associação e a gerente regional do Sebrae, que é parceiro nesta inciativa, Josi Signori, foram convidadas para debater o tema.

A Associação Integra Costa Leste surgiu depois que representantes de diferentes áreas participaram de um programa desenvolvido pelo Sebrae que foi voltado para a capacitação de lideranças.

Esta iniciativa abriu oportunidade para que fossem encaminhados projetos cujo objetivo seria o desenvolvimento de uma determinada região. A Costa Leste foi a escolhida como alvo e, como meta, o crescimento sustentável.

Veja a entrevista completa: