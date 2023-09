Ataques de hackers deixam UFMS sob alerta e sites estão temporariamente desativados

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), tem registrado nos últimos dias, várias tentativas de ataques de hackers direcionadas às Instituições Federais de Ensino Superior e de Pesquisa. Os ataques, em geral, deixam sites oficiais fora do ar e realizam a interceptação de dados e informações sigilosas.

Os hackers concentram seus esforços na identificação de contas com senhas vulneráveis, comprometendo essas contas para obter privilégios e, assim, contornar as medidas de segurança, prejudicando os serviços e acessando informações privilegiadas.

A equipe de cibersegurança da Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (Agetic), da UFMS, mantém um monitoramento constante. Por volta das 3h da madrugada de domingo (24), foi detectado um possível incidente de segurança em servidores que armazenam sistemas institucionais, senhas de contas de e-mail e drives institucionais.

Continue Lendo...

Como medida imediata, a Agetic desativou todos os sistemas e serviços digitais para mitigar riscos e garantir a segurança cibernética. Conforme o Plano de Contingência da UFMS, foi estabelecido o Gabinete de Crise da UFMS e acionado o Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital do Governo Federal. O incidente de segurança também foi comunicado à Polícia Federal e à Procuradoria Federal junto à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Agetic está trabalhando para restaurar os sistemas e serviços de tecnologia de forma segura e confiável, incluindo dados e documentos de toda a Comunidade Universitária. A previsão é que os backups estejam totalmente restaurados em até 72 horas, a partir das possíveis invasões.

A UFMS solicita, que, todos os usuários estejam atentos e não compartilhem senhas ou informações pessoais com terceiros. Em caso de dúvidas ou atividades suspeitas, entrar em contato pelo Whatsapp (67) 3345-7222.