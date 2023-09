Atendimento da USF Maristela será transferido para USF Novo Oeste a partir de segunda-feira

A Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Maristela, terá o atendimento transferido para USF Novo Oeste, a partir desta segunda-feira (2).

A mudança acontece após a população decidir via votação o local onde preferem ser atendidos durante o período em que a USF Jardim Maristela estiver fechada para obra de reforma e ampliação visando melhor atender seus usuários.

Os atendimentos no Maristela encerram nesta sexta-feira (29) e retornam após a conclusão das obras.

Continue Lendo...

A USF Novo Oeste terá duas entradas a partir de segunda-feira, a entrada principal, localizada na Rua Abílio Siqueira Campos, para os usuários que já são atendidos (referência) pela unidade, e será disponibilizada uma entrada na lateral do prédio, na Rua Tarumã, destinada para as pessoas que utilizavam a USF Jardim Maristela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale lembrar que com a mudança da Unidade Jardim Maristela para o bairro Novo Oeste, o horário de atendimento deixa de ser das 7h às 19h e passa a ser das 6h às 17h, pois a USF do Novo Oeste não está inclusa no Programa Saúde na Hora.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (67) 99278-4805 ou (67) 99282-6246.