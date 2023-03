Atendimento do castramóvel será na Vila Alegre esta semana

Começou nesta segunda-feira (13), a 52ª etapa do Castramóvel, unidade móvel de atendimento veterinário para cães e gatos da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no bairro Vila Alegre.

São oferecidos no local os serviços de castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade, castração de felino fêmea acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados.

O trailer está localizado na Unidade de Saúde da Família – USF Vila Alegre e atenderá além dos moradores do bairro, munícipes do Jardim Alvorada, Quinta da Lagoa, Parque das Mangueiras e Jardim das Américas.

Para utilizar o serviço de castração é necessário agendamento prévio mediante a apresentação de cópia do comprovante de residência e documento pessoal.

SERVIÇO

52º Etapa Castramóvel

Local: USF Vila Alegre

Endereço: Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 2763 – Vila Alegre

Horário: De segunda a sexta-feira das 7h às 17h (exceto em feriados)

Castração fêmeas: Período matutino

Castração machos: Período vespertino