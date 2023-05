Atendimento no Castramóvel nos bairros JK e Jardim Cangalha será prorrogado até dia 26

Visando atender a demanda do bairro JK, será prorrogada a permanência do trailer da Prefeitura de Três Lagoas, o Castramóvel, que está localizado na Clínica da Criança até o dia 26 (sexta-feira), das 7h às 17h (exceto em feriados).

A ação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi iniciada no dia 17 de abril. A 53 ª etapa também é válida para moradores dos bairros Vila Nova e Jardim Cangalha, mediante apresentação do comprovante de residência.

A ação da Prefeitura oferece gratuitamente os serviços de castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade, castração de felino fêmea acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose e identificação por microchip de animais castrados e vacinados.

O serviço de castração é realizado mediante agendamento prévio semanal, após a lotação da agenda encerram os procedimentos da etapa.

Próxima etapa

A 54ª etapa será no bairro Nova Três Lagoas, e ficará na Unidade de Saúde da Família – USF Nova Três Lagoas, a partir do dia 29 de maio (segunda-feira). Também podem participar da etapa moradores dos bairros Ypes 1 e 3 e regiões próximas que pertencem ao Santa Rita, Jardim Brasília, Jardim das Américas, Jardim Nova Ipanema, Vila São João, Vila Terezinha, Parque São Carlos, Santos Dumont I e II e Nossa Senhora Aparecida.