Atendimento para cães do bairro Vila Alegre será realizado neste sábado

Neste sábado (18), equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estarão realizando atendimento do projeto “Encoleira Cão”, das 8h às 12h. no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas.

O programa atende animais dos bairros Santa Julia, Vila Alegre e Santa Rita, realizando exames de sangue e aplicando coleiras, impregnadas com deltametrina, em cães com leishmaniose. A SMS retorna a cada seis meses às residências participantes para trocar as coleiras e monitorar os casos da doença. É necessário apresentar comprovante de residência no dia do atendimento.

De acordo com o coordenador do CCZ, Everton Otoni, o plantão deste sábado é destinado aos moradores que não puderam participar da quarta etapa do projeto para que possam trocar as coleiras dos animais. Além disso, a SMS oferecerá vacinas, microchips e vermífugos para outros animais que comparecerem ao plantão, embora as coleiras sejam exclusivas para os cães do bairro.

O atendimento será realizado na Escola Municipal Joaquim Marques de Souza, localizada na rua Alaor Pimenta de Queiroz, número 1667, no bairro Vila Alegre. Everton estima que quase mil cães nas áreas destinadas devem receber as coleiras, e até o momento, 60% dos animais previstos já foram atendidos.

Anualmente, são realizados cerca de três mil exames de leishmaniose no município. Este número aumenta quando há casos da doença em humanos. Se o resultado for positivo nos animais, muitos proprietários optam pelo tratamento, enquanto outros escolhem a eutanásia. Everton destaca que, nos últimos cinco anos, houve uma redução significativa no número de eutanásias, de 2 mil para menos de mil animais.

