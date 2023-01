Atendimentos da Justiça Itinerante começam nesta quinta-feira em Três Lagoas

Os atendimentos da Justiça Itinerante começam nesta quinta-feira (26) em Três Lagoas. O serviço compõe uma unidade móvel, disponibilizada na comarca local, que oferece auxílio jurisdicional para a população que mora em bairros mais afastados do centro da cidade.

Esta ação acontece desde o ano de 2018 e o calendário, indicando os locais em que a unidade móvel estará localizada, é divulgado sempre no começo de cada ano. Desta vez o primeiro bairro a receber o serviço será o Jardim Morumbi.

O atendimento será realizado todas as quintas-feiras das 7 às 11h da manhã, com exceção dos feriados. Na cidade de Selvíria e no Distrito de Arapuá o funcionamento será das 8h30 às 11h30. Para o primeiro semestre deste ano estão programados 21 atendimentos.

A Justiça Itinerante oferece aos moradores orientações sobre causas cuja quantia não ultrapasse 40 salários mínimos, além de processos relacionados ao Direito de Família. Para agilizar o atendimento, os interessados devem levar tudo o que possa comprovar suas alegações, assim como nome e endereço das pessoas – físicas ou jurídicas – que estejam envolvidas nas questões.

Ainda na unidade será elaborada uma petição inicial e o cidadão já sai intimado com a data da audiência. O prazo, em média, é de 20 dias depois do primeiro atendimento. Em grande parte dos casos, já no dia agendado, as partes já saem do ônibus com a sentença nas mãos.

Confira abaixo como ficou o calendário:

Jardim Morumbi – Escola Municipal Prof. Ramez Tebet

Av. Filinto Muller, 3215 (próximo ao Corpo de Bombeiros)

Dias: 26/01/2023 – 09/03/2023 – 20/04/2023 – 01/06/2023

Vila Alegre – Escola Municipal Joaquim Marques de Souza

Rua Alaor Pimenta de Queiroz, 1667

Dias: 02/02/2023 – 16/03/2023 – 27/04/2023 – 22/06/2023

Nova Alvorada – Escola Nelson Custódio de Oliveira

Rua Sérgio Roberto Ribeiro Silva, 1225

Dias: 09/02/2023 – 23/03/2023 – 04/05/2023 – 29/06/2023

Parque São Carlos

Rua Irmãos Cameschi, 688

Dias: 16/02/2023 – 30/03/2023 – 11/05/2023

Município de Selvíria (das 8h30 às 11h30) – Hospital Santa Rita de Cássia

Rua Rui Barbosa, 1053, Centro

Dias: 23/02/2023 – 06/04/2023 – 18/05/2023

Distrito de Arapuá (das 08h30 às 11h30) - Escola Estadual Francisco Xavier Trannin

Rua José Ribamar s/n.

Dias: 02/03/2023 – 13/04/2023 – 25/05/2023