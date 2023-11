Atendimentos de doenças respiratórias aumentam na UPA devido a mudanças climáticas

Um número elevado de pessoas tem tido agravamento de saúde devido às mudanças climáticas, principalmente, com as altas temperaturas, o que consequentemente, tem impactado no atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Três Lagoas.

Nos últimos meses, a região três-lagoense registrou temperaturas acima dos 40ºC, com sensação térmica de 50ºC e tempo seco, e também, quedas na temperatura com fortes chuvas, o que podem causar perigo à saúde.

De acordo com a coordenadora da UPA, Lílian Corazza, cerca de 65% dos pacientes que chegam à unidade relatam sintomas causados, indiretamente, pela temperatura, como sintomas gripais.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), atualmente, a região está sob efeitos do fenômeno climática El Niño, que vem elevando as temperaturas a níveis recordes em 2023.

