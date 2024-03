Atividades complementares nas escolas de Três Lagoas serão implementadas através de novas estruturas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), está avançando no compromisso de proporcionar uma educação integral e de qualidade com o Projeto Tempo Educativo com Jornada Ampliada (Proteja), que está sendo fortalecido com a construção e ampliação de edificações escolares em três importantes unidades educacionais da cidade.

O Proteja visa oferecer uma gama de atividades complementares – artísticas, esportivas e pedagógicas – durante o contraturno escolar, visando não apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também o desenvolvimento pessoal e social dos estudantes. Com um enfoque na equidade, o projeto busca atender às necessidades específicas dos alunos.

Escola Parque São Carlos

Com um investimento contratado atual de quase R$ 2 milhões, a Escola Parque São Carlos está recebendo melhorias significativas. A obra inclui a ampliação de 3 salas de aula, um conjunto de banheiros e a instalação de uma quadra. Essas expansões permitirão um ambiente mais adequado para a realização das atividades complementares do Proteja, além de contribuir para a efetivação da educação integral na Reme.

Escola Elaine de Sá

A Escola Elaine de Sá também está passando por um processo de ampliação e melhoria. Com uma área de terreno de 15.308,78m², esta escola localizada na rua Jatobá receberá a expansão de três salas de aula, um conjunto de banheiros e uma quadra. Essas obras proporcionarão um ambiente mais adequado e espaçoso para o desenvolvimento das atividades do Proteja, garantindo que os estudantes tenham acesso a uma educação integral e de qualidade.

Escola General Nelson Custódio de Oliveira

A terceira obra em destaque é na Escola General Nelson Custódio de Oliveira. Com um investimento contratado de mais de R$ 1,7 milhão. Assim como nas outras escolas, a ampliação de três salas de aula, um conjunto de banheiros e uma quadra proporcionará um ambiente propício para as atividades do Proteja, além de contribuir para o cumprimento das políticas públicas de expansão do tempo ampliado na jornada escolar.

Mais obras

Outras duas escolas também serão contempladas pelo Proteja. A Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Lopes e a Professora Marlene Noronha Gonçalves. Os projetos tem valores que chegam até R$ 2 milhões cada e também contarão com banheiros, depósitos, quadra coberta e três salas para atendimento das atividades a serem desenvolvidas.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas