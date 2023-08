Atleta de basquetebol de Três Lagoas irá compor seleção de MS

Yasmim Caroline Genesini, de 16 anos, é mais uma jovem talentosa do esporte, e nesta semana foi convocada para compor a seleção estadual de basquete.

A paixão pelo basquete vem de família. Yasmim segue os passos da mãe que foi atleta no passado. Treinando há quatro anos, a jovem de Três Lagoas vem colhendo os frutos ao ter se dedicado desde muito nova ao esporte.

A aluna da Escola Estadual Dom Aquino comemorou a convocação e lembrou que foi a mãe que incentivou ir jogar basquete. “Minha mãe pediu para escolher um esporte e eu quis trilhar o mesmo caminho dela. Hoje sou grata a minha mãe por tudo”, ressaltou a Yasmim.

Fruto do projeto social esportivo que começou no bairro São Carlos, Yasmim vai disputar o Jogos Brasileiro Estudantis nos dias 15 a 17 de agosto, em Ribeirão Preto (SP), principal vitrine do esporte para os grandes times do Brasil.

E tem time de fora de olho na jovem três-lagoense. No ano passado, Yasmim foi convidada para jogar no time de Catanduva, interior paulista, mas preferiu ficar em Três Lagoas, perto da família.

O técnico Dicão, responsável pelo time feminino de basquetebol de Três Lagoas, explicou que não vai demorar muito para a jovem deixar a cidade. “A Yasmim é muito talentosa, dentro de quadra a menina joga muito, é aquele ponto fora da curva”, destacou o técnico.