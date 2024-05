Atleta de Três Lagoas conquista título da 1ª Corrida Anhanguera Running

O atleta Kawã Sieves Guimarães da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) conquistou o título de campeão na 1ª Corrida Anhanguera Running, na categoria de 15 a 20 anos, distância 5km.

A competição, realizada no último domingo (26), teve início às 06h30 e saiu da Rua Eurideci Chagas Cruz, no bairro Vila Nova.

Continue Lendo...

Kawã, membro da equipe de atletismo da Prefeitura de Três Lagoas, alcançou o primeiro lugar com um tempo de 20 minutos e 15 segundos. Seu desempenho é resultado do programa de treinamento da Sejuvel, sob a orientação do técnico Reynaldo Abrão Camargo.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas