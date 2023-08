Atleta de Três Lagoas é campeã do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A três-lagoense Ana Carolina dos Santos, conhecida como Aninha, surpreendeu ao conquistar o título de campeã no circuito brasileiro de vôlei de praia, em Salvador.

Formando dupla com Victoria, a parceria que tem menos de um mês se destacou ao superar atletas de ponta, inclusive com histórico em campeonatos mundiais. A vitória não apenas as colocou no topo do pódio, mas também garantiu um lugar no grupo entre as 12 melhores duplas de vôlei do Brasil.

Com a próxima etapa se aproximando, Aninha e Victoria enfrentarão desafios ainda maiores diante de duplas experientes e com vasta trajetória em grandes torneios.

Continue Lendo...

Veja a matéria abaixo: