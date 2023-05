Atleta de Três Lagoas é campeão brasileiro de jiu-jitsu aos 50 anos

Flavio Cuppari, de 50 anos, foi campeão do campeonato mais importante de jiu-jitsu do país. O evento aconteceu na primeira semana do mês de maio, em Barueri, São Paulo.

Para o atleta, a medalha é um sonho realizado, já que ele começou a competir junto com o filho de nove anos. Agora, a meta do Flávio é conquistar a faixa preta do jiu-jistsu.

Chegar aos 50 anos, ter disposição para a jornada de trabalho e ainda treinar é de se fazer inveja e foi justamente vivendo sob pressão que o funcionário Público Federal se encontrou no jiu-jitsu.

Confira a reportagem completa: