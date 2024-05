Atleta de Três Lagoas está entre as 4 melhores do Brasil

Ana Carolina dos Santos, de 23 anos, está vivendo um bom momento na carreira esportiva. A atleta do vôlei de praia está entre as quatro melhores do Brasil.

Na etapa do Circuito Brasileiro TOP 16, disputado em Brasília (DF), a dupla Aninha e Victoria, perdeu o 3º lugar, jogando contra as atletas Agatha e Rebeca.

“Mesmo com a derrota com sabor de vitória, é a realização de um sonho, você olhar do outro lado da rede e ver ídolos como a Ágatha e a Rebeca, que são medalhistas olímpicas, e você se vê jogando contra, é incrível”, descreveu a atleta três-lagoense.

Estar entre as quatro melhores duplas do vôlei de praia realmente é uma vitória. A etapa de Brasília reuniu as duas duplas que irão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. “Não é fácil estar entre as quatros melhores do Brasil. E estar entre as duplas que vão para os Jogos Olímpicos, Duda e Ana Patrícia, Carol Solberg e a Barbara, me inspiram a continuar trabalhando pesado e, quem sabe, um dia eu também possa representar o meu país em uma olimpíada. É difícil, eu sei, mas não impossível”, disse Aninha.

E por falar nas duplas que irão nos representar nos jogos olímpicos, as brasileiras Duda e Ana Patrícia foram as campeãs da etapa de Brasília do Elite 16, válido pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na decisão, disputada no Parque da Cidade, elas derrotaram as norte-americanas Kristen Nuss e Taryn Kloth por 2 a 0, parciais de 21/17 e 21/14. Nesta semana Aninha voltou aos treinos já de olho na próxima etapa do TOP 16, em junho, na cidade de Cuiabá (MT). Sobre projetos futuros, a atleta de Três Lagoas não descarta a possibilidade de disputar um mundial em 2025.

