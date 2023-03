Atleta de Três Lagoas estreia na seleção brasileira de karatê

Thomas Ryu, de 12 anos, vai representar o Brasil no karatê em duas modalidades. O fato é inédito para o Mato Grosso do Sul. A conquista aconteceu em Joinville-SC na semana passada durante a seletiva nacional.

Junto com a conquista vieram também mudanças na rotina de treinos que promete ser mais intensa. Thomas é o primeiro atleta masculino de Mato Grosso do Sul a conquistar a vaga no shiai kumitê e no kata. Antes dele, somente uma menina havia conseguido este feito.

Confira a reportagem completa: