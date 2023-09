Atleta três-lagoense bate próprio recorde em competição de arremesso de peso

Mais uma conquista, fruto de muito esforço, da atleta três-lagoense Vitória da Silva Barreto. Dessa vez, a menina de apenas 15 anos conseguiu bater o próprio recorde e ficar em 6º lugar em arremesso de peso do Campeonato Brasileiro Loterias Caixas de Atletismos sub 23 que reuniu os melhores atletas do país nos dias 15 e 17 de setembro, em Bragança Paulista (SP).

Vitória conseguiu a marca de 12.63 metros com o peso de 4 quilos e competiu com atletas de até 22 anos de idade. Mas, essa não é a única grande conquista da atleta que tem grande apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel).

De acordo com o secretário da pasta, Rialino Medeiros, a aluna da equipe de atletismo da Sejuvel, atualmente estudando na Escola Estadual “Bom Jesus”, alçou o título de campeã brasileira sub 18 pela Confederação Brasileiro de Atletismo (CBAT), em Aracaju (SE), e campeã nos Jogos Brasileiro da Juventude 2023, em Ribeirão Preto/Pirassununga (SP).