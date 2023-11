Atleta três-lagoense conquista posição entre as 10 melhores do Brasil no salto triplo

A equipe de atletismo de Três Lagoas tem revelado diversos atletas e tem sido destaque em competições nacionais. Um dos grandes nomes é o da atleta Maria Eduarda dos Santos, de 13 anos, que terminará este ano entre as 10 melhores do Brasil, em sua categoria.

Nos Jogos Escolares Brasileiros 2023, realizado entre os dias 28 e 30 de outubro, em Brasília, Maria Eduarda competiu nos 80 metros com barreira, na primeira bateria e correndo na raia quatro, conseguiu chegar em primeiro. Ela disputou a final e terminou a competição como sétima colocada.

Maria Eduarda é aluna do Sesi e está também entre as oito melhores do Brasil no salto triplo e à distância. A atleta ainda não está satisfeita com os resultados e já se prepara para as competições do próximo ano, onde pretende brilhar nacionalmente e colocar Três Lagoas no celeiro de grandes atletas.

