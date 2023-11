Atleta três-lagoense fica entre as sete melhores do Brasil

Outra vez Três Lagoas é destaque no cenário nacional esportivo e coloca seus atletas entre os melhores do país. A estudante Maria Eduarda da Silva Santos ficou entre as 07 melhores na prova de 80 metros com barreiras nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2023, na categoria de 12 a 14 anos.

A atleta que é aluna da Escola Sesi, faz parte da equipe de atletismo da Prefeitura de Três Lagoas, Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), Projeto Programa MS Desporto Escolar (Prodesc MS), Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e é treinada pelo professor Reynaldo Abrão.

Maria Eduarda conquistou a primeira colocação em sua bateria classificatória que garantiu a vaga para a final, e na disputa pelo pódio, a atleta ficou na sétima posição, entre mais de 30 competidoras de todo o Brasil.

OS JEBs acontecem em Brasília, dos dias 28 de outubro a 08 de novembro, e estão sendo disputados mais de 21 modalidades, com 6.714 inscritos entre estudantes-atletas, integrantes de comissões técnicas e dirigentes.

Reynaldo agradeceu o apoio da Prefeitura pelo apoio “ A modalidade que vem crescendo cada vez mais no Município, graças ao apoio que recebemos para os treinamentos e participar dessas competições que dão bagagem para nossas atletas” disse o treinador.