Atleta Vitória Barreto vai representar MS nos Jogos Brasileiros Escolares

A equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) representou Três Lagoas, nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, entre os dias 24 e 25 de junho, em Campo Grande.



Concorrendo com mais de 300 atletas de todo o Estado, quatro atletas três-lagoenses conquistaram medalhas na competição e os demais conseguiram ficar entre os 10 melhores.



A consagrada Vitória Barreto (Escola SESI) foi campeã na prova de arremesso de peso e 3ª colocada no lançamento de disco. Agatha Maria Lima (Escola SESI) conquistou a medalha de prata no salto triplo e Heloise Longui (SESI) foi bronze na mesma prova.



Vinicius Carvalho (SESI) foi prata nos 5 mil metros de marcha atlética. Manoel Victor (SESI) chegou em 7º lugar na prova do salto em altura e Luiz Augusto Miliati (E.E. Fernando Corrêa) na 5ª colocação nos 3 mil e 800 metros.



Outro destaque foi João Gustavo de Farias Neres (E.E. Luiz Lopes de Carvalho), quinto colocado em salto triplo. Samantha Barros (E.E JOMAP) ficou em 6º no arremesso de peso e 8º no lançamento de disco. Lincoln dos Santos, Kaick Zun Nogueira e Letícia Amorim também competiram, mas não atingiram classificação.



Dessa galera, Vitória vai representar nossa Cidade e Estado nos Jogos Brasileiros Escolares, que acontecerá em novembro, na cidade de Ribeirão Preto- SP. O professor e técnico Reynaldo Abrão Camargo parabenizou os alunos e agradeceu o apoio do prefeito Angelo Guerreiro, secretário de Esporte, Rialino Medeiros, patrocinadores, parceiros e a toda a família SEJUVEL.