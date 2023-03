Atletas da SEJUVEL conquistam 10 medalhas no primeiro Estadual de Atletismo do ano

Os atletas de Três Lagoas começaram 2023 com o pé direito nas competições estaduais. No último fim de semana (11 e 12), Campo Grande sediou o Campeonato Estadual de Atletismo Sub-20 FAMS, sendo o primeiro evento do calendário deste ano pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul.

Concorrendo com mais de 300 atletas de todo o Estado, a delegação três-lagoense fechou a competição com o saldo de 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze.

Os atletas fazem parte do projeto de atletismo da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) e garantiram suas premiações:

• Ana Laura Cordeiro – 2 ouros na corrida dos 400 e 800 metros

• Vitória da Silva Barreto – 2 ouros nas provas arremesso de peso e lançamento de disco

• Pablo dos Anjos Vicente – 1 ouro na corrida dos 800 metros e 1 bronze nos 400 metros

• Helloise Miguel Longui – 1 prata na corrida dos 100 metros e 1 bronze no salto triplo

• Gabriel Saraiva – 1 prata na corrida dos 100 metros e 1 bronze no salto em distância

• Luiz Augusto dos Santos – 4º lugar nas corridas de 1.500 e 3.000 metros

Com isso, os campeões Pablo, Ana Laura e Vitória começam a se preparar para representar Três Lagoas e MS no Campeonato Brasileiro Escola CBDE em Brasília – DF, de 20 a 23 de março.

O secretário de Esporte, Rialino Medeiros, parabenizou e comemorou a vitória da delegação. “Nossa maior conquista é ver que os nossos alunos estão se destacando, aproveitando cada ensinamento e treinamento transmitido pelos nossos técnicos e treinadores e representando Três Lagoas tão bem nas competições fora do Município. Em nome do prefeito Angelo Guerreiro, que tanto investe no esporte, quero enaltecer o trabalho dos professores Alex Neres e Reynaldo Abrão Camargo, que tanto se dedicam pelo atletismo e nos enche de orgulho”, destacou.

Por sua vez, os professores agradeceram o apoio de Guerreiro, do secretário Rialino e toda a equipe SEJUVEL, da direção das escolas Dom Aquino Côrrea, Fernando Côrrea, João Magiano Pinto, Afonso Pena, SESI TL, Projeto Prodesc/Bolsa Técnico MS.