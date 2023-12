Atletas de Jiu-jitsu vendem doces para custo com esporte

Qual o preço que se paga para realizar um sonho? E quando esse sonho é de um filho? Para a dona de casa Solange Pereira Belém Gopfert, não tem valor.

Ela é mãe do Enzo Pereira Gopfert, de 12 anos e de Marcela Pereira Gopfert, 10 anos. Junto a eles está o amigo de tatame Erik Santana, de 12 anos. As três crianças e a Solange saem três vezes na semana, no período da noite, pelas ruas de Três Lagoas vendendo paçocas para ajudar no custo de campeonatos, nas viagens, alimentação e outras despesas.

Continue Lendo...

As três crianças dividem o tempo entre escola, treinos e no final do dia, com a venda da Paçoca, em bares e restaurantes da cidade. “Inicialmente eu saia sozinha, mas eles pediram pra ir junto. E, está dando super certo, porque a população tem sido acolhedora”, informou Solange.

A ideia de vender paçoca surgiu depois que as famílias fizeram uma rifa para custear a ida até o Panamericano de Jiu-jitsu. Após isso, perceberam que a venda de doces era uma alternativa mais fácil para arrecadar os recursos para custear os atletas no esporte. Estima-se que em um final de semana de competição, um lutador de jiu-jitsu gaste em torno de R$ 3,8 mil para competir. E como todo atleta em início de carreira depende exclusivamente dos pais, essa quantia pesa para a família.

“O dinheiro arrecado com a venda dos doces é revertido exclusivamente para investir no Jiu-jitsu”, afirmou a dona de casa. Em um ano de competições, os três lutadores colecionaram títulos.