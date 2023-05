Atletas de Três Lagoas conquistam 14 medalhas no 2º Circuito Estadual de Beach Tennis

Atletas de Três Lagoas são destaques durante a 2° Etapa do Circuito Estadual de Beach Tennis em Campo Grande que foi realizada no último final de semana. O evento foi organizada pela Federação Estadual de Tênis (FTMS), a competição reuniu mais de 200 atletas de várias cidades, sendo: Anaurilândia, Dourados, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Campo Grande, Ponta Porã, Cassilândia, Aquidauana, Bonito, Paranaíba e Três Lagoas.

A delegação de Três Lagoas participou do Circuito, composta por 18 atletas que conseguiram bons resultados e subiram ao pódio em várias categorias.

Com os seguintes resultados:

Cat. Fem. (40+) – Simone (Três lagoas) e Maria Luiza (Campo Grande) – 3º Lugar

Cat. Fem A – Simone e Luiza – (Três lagoas) – 2º Lugar

Cat. Mista B – Sabrina e Marcus – (Três Lagoas) – 2º Lugar

Cat. Sub14 – Pietro e Theo – (Três Lagoas) – 3º Lugar

Cat. 50+ – Caique (Três Lagoas) e Marcelo (Nova Andradina) – 3º Lugar

Cat. Sub18 – Luiza (Três lagoas) e Maju (Campo Grande) – 1º Lugar

Cat. Mista A – Luiza e Tiago (Três Lagoas) – 2º Lugar

Cat. Fem B – Sabrina (Três Lagoas) e Thais (Campo Grande) – 2º Lugar

Cat. Mista C – Mel e Harry (Três Lagoas) – 3º Lugar

A 3° etapa do Circuito está sendo realizada entre os dias 8 e 10 de maio em Dourados e Três Lagoas estará sediando a 4° etapa na Arena Playlounge nos dias de 7 a 9 de julho.

Nesta etapa, os atletas tiveram o apoio também dos patrocinadores Playlounge, Nippon e Pé de Coelho.