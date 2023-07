Atletas de Três Lagoas conquistam medalha de bronze na XII Copa Pantanal de Voleibol

A 12ª edição da Copa Pantanal de Voleibol, nas categorias sub15 e sub17, foi realizada, em Campo Grande, entre os dias 7 e 9 de julho. Ao menos 22 equipes de Mato Grosso do Sul participaram do campeonato, que também contou com os elencos Sub17 masculino e feminino da escolinha de voleibol da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).



Os atletas do professor Daniel Alves fizeram uma ótima campanha e chegaram na fase semifinal, quando enfrentaram a equipe do Colégio Flavinia de Campo Grande, pelo terceiro lugar. Por 3 sets a 1, Três Lagoas garantiu o bronze da competição. No feminino, as alunas do professor Fred Marcelino ficaram em quarto lugar.