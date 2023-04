Atletas de Três Lagoas conquistam premiação na Copa Brasil de Atletismo

Um dos principais polos de atletismo do País, a cidade de Bragança Paulista – SP concentrou mais de 600 atletas nos dias 01 e 02 deste mês para a primeira edição deste ano da Copa Brasil Loterias Caixa de Atletismo, nas categorias meio fundo e fundo.

Três Lagoas mais uma vez esteve em destaque, graças ao potencial das estrelas do atletismo da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), Ana Laura Cordeiro e Pablo dos Anjos Vicente.

Ana Laura foi quem recebeu a medalha de ouro ao vencer a prova dos 800 metros. Na mesma prova, a categoria masculina teve Pablo como vice-campeão. A conquista dos atletas foi comemorada pelo professor e técnico Reynaldo Abrão Camargo, caindo como um presente para ele, sendo que no mesmo dia completou 38 anos como professor de atletismo na SEJUVEL.

O secretário da Pasta, Rialino Medeiros, recebeu os atletas e o professor na sede da SEJUVEL e parabenizou a todos pela premiação. “É uma honra ter Reynaldo ainda atuante na nossa Secretaria e desempenhando com maestria sua missão de treinar nossos jovens para tão bem representar o Município. Em nome do prefeito Angelo Guerreiro, digo que cada vitória de vocês, faz compensar nosso trabalho e os investimentos realizados no esporte de Três Lagoas”, concluiu.



O técnico também agradeceu a parceria das escolas Dom Aquino Corrêa, SESI Três Lagoas, FAMS, FUNDESPORTE, Projeto Prodesc – MS, Bolsa Atleta, equipe SEJUVEL e Administração Municipal.