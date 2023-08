Atletas de Três Lagoas conquistam título no Jogos Estudantis

A dupla Késia Rafaela e Maria Vitória foi destaque no esporte três-lagoense. Elas venceram a etapa das modalidades individuais e de duplas dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, em Nova Andradina, na faixa etária de 12 a 14 anos. Na emocionante final contra as representantes de Campo Grande, a vitória se concretizou com um marcador de 2 sets a 1. A disputa ocorreu no último final de semana.

As meninas tem a mesma idade, 14 anos, e treinam desde fevereiro deste ano, tanto no vôlei de praia, quanto no vôlei de quadra.

A Maria Vitória conta que nos primeiros jogos foram difíceis pelo nervosismo, mas as duas conseguiram controlar e se soltaram durante o campeonato. “Foi muita luta para chegar onde nós chegamos, muito treino e dedicação de cada uma. Felizmente, os primeiros jogos não foram tão difíceis como as finais e semifinais. Esse foi o momento que percebemos como seria dali para frente e fomos pegando confiança uma na outra”, afirma.

