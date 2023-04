Atletas de Três Lagoas convocadas para seleção estadual 'brilham' nas quadras

Elas têm 13 anos, mas, apesar da pouca idade, essas duas atletas de Três Lagoas mostram até onde o esporte pode levá-las. Beatriz Tiemi e Maria Vitória Nonato brilham nas quadras e foram convocadas para a seleção estadual sub-16. Elas representaram Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Seleções de Voleibol, na Categoria Sub-16, em Saquarema, no Rio de Janeiro no mês de abril, e, agora, se preparam para a primeira etapa da ‘Liga de Vôlei entre Amigos’, que vai ser realizada em Tupi Paulista, interior de São Paulo, no final de abril.

As ‘atletas de ouro’ também se dedicam para os Jogos Escolares, que serão realizados no mês de maio, em Três Lagoas, além da segunda etapa da Copa da Amizade, que ocorrerá no município de Jardim. “Foi uma experiência boa e diferente. Fico feliz em ter apenas 13 anos e conseguir alcançar essas conquistas. No campeonato, aprendi muito ao participar com atletas mais experientes e isso vai me ajudar muito em outros jogos. O voleibol é a minha vida e não consigo ficar sem treinar. Meu sonho é ir com esse esporte para a Seleção Brasileira”, contou a atleta Beatriz Tiemi Nossi.

A competição reuniu equipes de 11 municípios de Mato Grosso do Sul. A categoria mirim, que vai de 12 a 14 anos ficou com o primeiro lugar. O time infanto juvenil, que tem jogadoras com idades entre 15 e 17 anos, ficou na terceira colocação. Essas não foram as únicas conquistas das duas atletas. Em março, o time treinado pelo técnico Adilson Machado, venceu a ‘Copa da Amizade’, em Três Lagoas.

“Eu achei que não iria conseguir por conta minha idade, mas não foi isso que ocorreu. Eu venci. Não fiquei muito nervosa ao entrar na quadra e foquei no jogo. Já treino há dois anos voleibol e nunca imaginei que ia um dia praticar esse esporte. Hoje posso dizer que ele mudou minha vida e estou tendo muitas oportunidades que não tinha antes”, destacou a atleta de 13 anos, Maria Vitória Garcia.

O técnico e professor de Educação Física Adilson Machado reforça a importância da prática de esporte. “ Melhora a capacidade motora, respiratória, física, então tudo isso soma aos benefícios diários”.