Atletas de Três Lagoas disputam os Jogos Escolares da Juventude nesta quarta-feira

Chegou a vez da garotada do futsal entrar em quadra para disputar o título de campeão 2023 dos Jogos Escolares de Mato Grosso de Sul – 15 a 17 anos. Equipes masculinas e femininas de todo estado estão em Campo Grande para a competição. Nesta quarta-feira (24), o segundo adversário dos nossos atletas é o time de Chapadão do Sul e, no feminino, é o time de São Gabriel do Oeste.

As meninas de Três Lagoas estrearam vencendo a equipe de Costa Rica por 4 a 1. Já o masculino amargou a derrota de 1 a 4 para Anastácio.

A delegação três-lagoense conta com professores e a equipe técnica da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).